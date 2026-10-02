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عيسى الخوري يفتتح الجناح اللبناني في معرض سيال للغذاء: أتوقّع للصناعيين المشاركين النجاح في إبراز قدراتهم التسويقيّة النوعيّة
أخبار لبنان
2026-10-02 | 04:50
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عيسى الخوري يفتتح الجناح اللبناني في معرض سيال للغذاء: أتوقّع للصناعيين المشاركين النجاح في إبراز قدراتهم التسويقيّة النوعيّة
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس معرض الغذاء والمشروبات الدولي SIAL 2026 بين السابع عشر والحادي والعشرين من تشرين الأول المقبل في مركز المؤتمرات Paris Nord Villepinte، بمشاركة أكثر من مائة وثلاثين دولة، مع ثمانية آلاف عارض، في ظلّ توقّعات المجموعة المنظّمة Comexposium بحصول اتّفاقات وتبادلات بعشرة مليارات يورو من القيمة التعاقدية بين الصناعيّين والمنتجين وأصحاب العلامات التجارّية والمورّدين والمصدّرين، طيلة الأيّام الخمسة من المعرض.
ويُعتبر SIAL في طليعة المعارض العالميّة المتخصّصة في هذا المجال.
ويتمثّل لبنان بجناحٍ موحَّد برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره. تنظّم نقابة أصحاب الصناعات الغذائيّة اللبنانيّة الجناح بالتعاون مع هوسبيتاليتي سيرفسز. ويمثّل العارضون قطاعات مختلفة ومتنوّعة من الصناعة الوطنية، على صعيد خصائص الغذاء اللبناني والمشروبات الكحوليّة. ورفعوا "تذوّقوا حكايات أرضنا" شعاراً مُوحّداً يُزيّن الجناح كعامل جذب واستقطاب للزوّار والمهتمّين.
ويفتتح الوزير عيسى الخوري الجناح اللبناني في اليوم الأوّل من المعرض الواقع فيه السابع عشر من الحالي، بحضور السفير اللبناني لدى باريس ربيع الشاعر، و المدراء العامين لوزارات الصناعة عادل الشباب، الزراعة لويس لحود، والاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بونادر والسيدة جومانا داموس سلامة، المديرة التنفيذية لـ هوسبيتاليتي سيرفسز والعارضين وعدد من اللبنانيّين الزوّار.
وأبرز عيسى الخوري "أهميّة المنتديات والفاعليّات واللقاءات الدوليّة التي تجمع معاً، المنتج والموزّع والمستورد والمصدّر، لكي يفتحوا خطوط التواصل والتعارف واستشراف امكانات التبادل وفرص العمل المشترك".
وقال: "أتوقّع للصناعيّين اللبنانيّين بمعرض SIAL العالمي، وانطلاقاً من خبراتهم وتأسيسهم قاعدة انطلاق من فرنسا إلى أنحاء الدول الاوروبية، أن ينجحوا في إبراز قدراتهم التسويقيّة النوعيّة المبنيّة على الجودة والذوق والفن والابداع. أصبحت صناعة لبنان في قطاع الغذاء رائدة ومشهورة والمطبخ اللبناني مقصود عالمياً".
أخبار لبنان
عيسى الخوري
الجناح اللبناني
معرض سيال للغذاء
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