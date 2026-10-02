نواف سلام من مقرّ الأمن العام في النبطية: "هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها"

من مقر الامن العام: "مجرّد وجودنا هنا، وعودة مركز الأمن العام إلى عمله، يشكّلان رسالة كبيرة: هذه أرض لبنانية، نحن متمسكون بها وثابتون فيها، ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها مهما كانت الصعوبات.
وأودّ أن أحيّي ضباط الأمن العام وعناصره على كل الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها،… pic.twitter.com/cxjBgp1yIb
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 2, 2026
من مقر الامن العام: "مجرّد وجودنا هنا، وعودة مركز الأمن العام إلى عمله، يشكّلان رسالة كبيرة: هذه أرض لبنانية، نحن متمسكون بها وثابتون فيها، ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها مهما كانت الصعوبات.
وأودّ أن أحيّي ضباط الأمن العام وعناصره على كل الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها،… pic.twitter.com/cxjBgp1yIb