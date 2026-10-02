نواف سلام من مقرّ الأمن العام في النبطية: "هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها"

زار رئيس الحكومة نواف سلام مقرّ الأمن العام في النبطية. وقال: "مجرّد وجودنا هنا، وعودة مركز الأمن العام إلى عمله، يشكّلان رسالة كبيرة: هذه أرض لبنانية، نحن متمسكون بها وثابتون فيها، ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها مهما كانت الصعوبات".



وأضاف: "أودّ أن أحيّي ضباط الأمن العام وعناصره على كل الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها، وعلى وجودهم هنا إلى جانب الناس وفي خدمتهم، رغم كل هذه الظروف الصعبة".