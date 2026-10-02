بعد إنجاز أعمال المياه والكشوفات الكهربائية… رسامني يسرّع أشغال الفياضية ويحدّد الثلاثاء موعدًا لإنهائها

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الأشغال في الفياضية دخلت مرحلتها النهائية بعد استكمال الأعمال التي نفّذتها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لمعالجة تسرّب خط المياه الرئيسي، وإنجاز الكشوفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان بسبب وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة ضمن نطاق الأشغال، وهي مستجدات كانت قد وسّعت نطاق الورشة وأخّرت استكمال أعمال الطريق الأساسية.



وذكرت أن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يتابع شخصيًا وبشكل مباشر سير التنفيذ، وقد أعطى توجيهاته بتسريع وتيرة العمل وإنجاز الورشة بالكامل بحلول الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026.



وأشارت الوزارة الى أنه مع انتهاء أعمال المياه واستكمال الكشوفات المتعلقة بخطوط الكهرباء، لم يتبقَّ سوى أعمال حقن الباطون وردم الحفرة وإعادة تزفيت الطريق، على أن تُستكمل ضمن المهلة التي حدّدها الوزير.