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عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم
أخبار لبنان
2026-10-02 | 05:43
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عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قسراً حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي.
وقال لوفد من بلدية دير ميماس: "صمودكم في أرضكم ومنازلكم وأماكن العبادة والأرزاق هو فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة لأن بقاء أهل الحدود في قراهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة".
وأضاف: "أبناء الجنوب ولا سيما الصامدين في قراهم هم حراس الأرض، والدولة هي سندكم وسوف تحميكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم".
أخبار لبنان
جوزاف عون
الجنوب
الاحتلال الإسرائيلي
دير ميماس
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