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سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار

أخبار لبنان
2026-10-04 | 12:26
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سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار
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سلامة يختتم زيارته الأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال بعد أن التقى وزراء الخارجية والثقافة والآثار

واصل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة زيارته العاصمة الأردنية، حيث التقى اليوم بحضور سفيرة لبنان في عمان بريجيت طوق، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، وتناول اللقاء الذي استمر ساعة الأوضاع السياسية العامة والتطورات في المنطقة بشكل معمق ودقيق.

كما زار الوزير سلامة نظيره الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة في المركز الثقافي الملكي، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بالإنتاج السينمائي المشترك وتبادل المشاركة في معارض الكتاب، إضافة إلى المهرجانات الثقافية وتبادل الخبرات.

وعرض الوزير سلامة مع وزير السياحة والآثار عماد حجازين آفاق التعاون بين لبنان والأردن، بخاصة في ما يخص مجال ترميم المواقع الأثرية والتراثية.

واختتم وزير الثقافة زيارته عمان بلقاء الأمير الحسن بن طلال في منزله، حيث أقام مأدبة غداء على شرف الوزير سلامة.

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