رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تمديد الاقفال ولوحت بالتصعيد: لإقرار 10 ليترات بنزين عن كل يوم عمل

حمّلت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة مسؤولية التصعيد، ودعتها إلى إقرار بدل نقل يومي يعادل 10 ليترات بنزين عن كل يوم عمل.



ورأت الرابطة في بيان أن الحكومة أقرّت بدل نقل متحرّكاً للقطاع الخاص فيما سعر صفيحة البنزين يلامس 32 دولاراً، وتناست العاملين في الإدارة العامة، فأثبتت أنها "تفتقد لأدنى معايير العدالة والإصلاح" ولا تستجيب إلا تحت ضغط الشارع.



وسألت كيف تفرض على القطاع الخاص ما تمتنع هي عن تنفيذه، وأين هي من مبدأ "الدولة رب عمل شريف".



وأوضحت أن كلفة المطلب لا تتجاوز 2500 مليار ليرة سنوياً من موازنة تتخطى 614 ألف مليار، وأن بند احتياطي العطاءات يتضمّن اعتمادات كافية لتغطيتها، محذّرة من أن رفض المطلب أو إقرار عدد ليترات غير عادل سيربك انتظام العمل في الإدارات الرسمية.



وأعلنت الرابطة استمرار الإقفال كل يوم جمعة إلى حين استعادة الرواتب قيمتها الشرائية ما قبل الأزمة، وإقفالاً عاماً للإدارات الرسمية والبلديات الخميس في 8 تشرين الأول، إضافة إلى اعتصام مركزي في بيروت الأسبوع المقبل يُحدَّد موعده ومكانه لاحقاً.



ولوّحت بخطوات تصعيدية قد تبلغ الإقفال التام إذا لم تُلبَّ المطالب خلال الشهر الحالي.



