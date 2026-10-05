فرعية اللجان المشتركة بدأت درس مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب طوني فرنجية، وحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.



وخصصت الجلسة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 1286، الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.



وبدأت اللجنة الفرعية دراسة مواد مشروع القانون، على أن تستكمل بحثها في جلسة لاحقة.