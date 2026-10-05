سلامة استقبل لجنة التربية النيابية... وبحثٌ في اقتراح قانون "النيابة العامة الثقافية"

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية النائب حسن مراد وعضوي اللجنة النائبين أشرف بيضون وإدغار طرابلسي، وذلك للبحث في اقتراح قانون "النيابة العامة الثقافية".



وعقب اللقاء، قال النائب بيضون: "لقد تشرفنا اليوم بلقاء الوزير سلامة حيث قدمنا له نسخة عن اقتراح قانون النيابة العامة الثقافية، ولا سيما وأن هذا الاقتراح سيكون قريباً على جدول أعمال لجنة التربية، حيث نأمل أن يشكل قفزة نوعية مهمة للحفاظ على التراث اللبناني سواء في الداخل أو الخارج".