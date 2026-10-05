اجتماع للجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية... بو صعب: الدعوة للاجتماع تمت وفق النظام الداخلي للمجلس

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور النواب الأعضاء.



وقال بوصعب بعد الجلسة: "انتهت الجلسة على عكس ما كان متوقع من البعض، خصوصا بعد ما سمعنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الكلام والهجوم على سبب دعوتي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهي المتعلقة بقانون الانتخابات. وللأسف التهم كانت كثيرة والبعض ذهب إلى الشخصنة، وهناك من "تحدث بالشخصي علي وعلى عائلتي"، كمان كان حديث "عن أرانب" تخرج وقوانين للانتخابات لتمرير نظام الأسد وذهبت مخيلتهم إلى البعيد".



وأضاف: "هذه الطريقة لا تعطي نتيجة وعقد اجتماع اللجنة الفرعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وهي لجنة فرعية منبثقة من جدول أعمال صوتت عليه اللجان المشتركة للجنة الفرعية التي تألفت من عشرة أشخاص واوقفت أعمالها في 2/10/2025، لاننا كنا نناقش قانون الانتخابات قبل الانتخابات النيابية وارتأى الزميل جورج عدوان تعليق مشاركته في اللجنة وعلقت بعدها اجتماعات اللجنة وتأجلت الانتخابات ولكن هناك لجنة وعلى جدول أعمالها اقتراحات قوانين عدة".



وتابع بو صعب: "وبعد ان استمعت للنواب الذين تأثر البعض منهم بما سمعوه في الإعلام، سألوا لماذا دعوت لهذه الجلسة هل جاءك اتصال من الخارج؟ لماذا اليوم؟ قلت اننا نقوم بمسؤولياتنا وربما نسينا كنواب ان هذه واجباتنا. نحن لا نسمع إلى اتصالات ولا أحد طلب ان نقوم باجتماع، انما النظام الداخلي للمجلس يتطلب ذلك اضافة إلى أن البعض طالب بتقصير ولاية الانتخابات واعترض على تمديدها في حينها. وربما نستطيع ان نصل إلى مكان نقصر الولاية فعلى أي قانون نجري الانتخابات فالقانون الحالي فيه ثغرات والكل اتفق في الاجتماع أن هناك ثغرات نريد ان نحلها باقرار تعديل على القانون. فأين سنناقش اقتراحات الانتخابات غير في هذه اللجنة".



وأشار الى أن بعض الزملاء قدموا اقتراحات قوانين تتماشى تماما مع دستور الطائف ومنها مجلس الشيوخ، قائلا: "الأولوية ان نتفق مع بعضنا في اللجنة والجو كان ايجابيا واتفقنا والقرار نحن النواب نأخذه. في القاعة نتكلم بكل انفتاح ونتحمل مسؤوليتنا تجاه الأمة وأمام اللبنانيين لنقول لهم أمامنا مسؤولية واذا لم نقم بشيء يعني أننا نقصر بعملنا. ربما نتفق وربما لا. ولكن النقاش ضروري من اليوم وخلاصة الموضوع ان الجميع موافق على ان الحوار والنقاش في هذا الانفتاح ضروري في مجلس النواب وبين بعضنا البعض. وتبين ان هناك انفتاحا تاما وأننا متفقون انه سنناقش هذه القوانين وهذا ما سنستكمله. كما اتفقنا أنه قبل الجلسة الثانية سنجمع الاقتراحات كافة المتعلقة بتعديل القانون الحالي وندرسها".



عدوان



بدوره، قال النائب جورج عدوان: "نحن مع اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونعتبر أن هناك قانونا ساريا. هذا القانون يتطلب تحضيرات مهمتنا كمجلس أن نحث وزارة الداخلية أن تبدأ بتحضيراتها. والمجلس النيابي يجب أن ينكب على متابعة الموضوع، وكيف إذا أراد ان يؤازر الحكومة. من هذا المنطلق، نحن استعدادنا لدعوة الحكومة لاجراء االانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن قائم ونشارك في أي جلسة على هذا الأساس".



وأضاف: "بالنسبة للمستقبل بعد أن ننتهي من موضوع السلاح، أي موضوع وعلى رأسهم قانون الانتخابات الجديد لا نستطيع بالنسبة لنا أن يبحث إلا بعد أن ننهي موضوع السلاح، لأنه مرتبط بالنظام المستقبلي. ونحن سنقدم اقتراح قانون بأسرع وقت ممكن من أجل تقريب موعد الانتخابات وذلك أيضا يترافق مع أن نبقي هذا القانون قابلا للتنفيذ بأسرع وقت ممكن".