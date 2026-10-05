وزير الاقتصاد إستقبل وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكان اللقاء مناسبة للتعرف إلى المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شرق المتوسط السيد هاشم عبدالحكيم، يرافقه مدير السياسة السيد ديمتري غفيندادزي ومدير مكتب بيروت أليساندرو فيتاديني.



وتم البحث في سبل دعم البنك في لبنان للقطاع العام وتحديث الحوكمة لتعزيز مسار الإصلاح، وكذلك مسألة إقراض القطاع الخاص ودعم الصناعة والطاقة المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.