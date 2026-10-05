بعد الاعتراض.. مصرف لبنان يلغي قرار تجميد حسابات سمارة قزي

أفاد المحامي موريس الجميل وكيل الصحافية الاستقصائية سمارة قزي انه وبعد ان فوجئت بتعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة من مصرف لبنان بتجميد حسابتها الخاصة بتهم واهية كما أدراج اسمها على لائحة تضم أسماء مصرفيين وصرافين ملاحقين جزائياً امام القضاء اللبناني، وبعد المراجعة والاعتراض عدل المصرف المركزي عن قراره فوراً بمستند رسمي صادر عن هيئة التحقيق الخاصة.