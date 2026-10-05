هيكل عرض مع ريزا لآليات تقديم المساعدات الإنسانية في الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتم عرض لآليات تقديم المساعدات الإنسانية في الجنوب، إضافة إلى أبرز التحديات التي تعيق إيصالها إلى السكان في المناطق اللبنانية المحتلة.



كما استقبل النائب حيدر ناصر ثم النائب أسعد درغام، وتَطرّق البحث إلى التطورات الراهنة. وأكد النائبان أنّ الجيش هو ضمانة جميع اللبنانيين وحامي الاستقرار خلال هذه المرحلة الدقيقة، وشدّدا على أهمية الالتفاف حول المؤسسة العسكرية.