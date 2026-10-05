بري: اللقاء مع سلام كان ممتازاً وموقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "النهار"، أن "اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كان "ممتازاً"، مشدِّداً على أن "موقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين"، وأنه أبلغ المعنيين بأنه "لا أحد يفتح على حسابه"، فضلاً عن استمراره في مناقشة قانون الانتخاب وتعديله.