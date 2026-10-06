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رسامني يلتزم بالموعد… انتهاء أشغال الفياضية اليوم وفتح الطريق صباح غد الأربعاء

أخبار لبنان
2026-10-06 | 16:07
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رسامني يلتزم بالموعد… انتهاء أشغال الفياضية اليوم وفتح الطريق صباح غد الأربعاء
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رسامني يلتزم بالموعد… انتهاء أشغال الفياضية اليوم وفتح الطريق صباح غد الأربعاء

أعلنت وزارة الأشغال أن الأشغال الجارية في الفياضية تُستكمل اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026، على أن يُعاد فتح الطريق أمام حركة السير صباح غد الأربعاء عند الساعة السابعة.

ويأتي ذلك التزامًا بالمهلة التي حدّدها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لإنهاء الورشة، بعد متابعة مباشرة منه لمراحل التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العوائق التي طرأت خلال العمل وتسريع استكماله.

وكانت الورشة قد تطلّبت معالجة تسرّب في خط المياه الرئيسي، إلى جانب تنفيذ كشوفات فنية مرتبطة بوجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ضمن نطاق الأشغال، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من أعمال الحقن والردم والتزفيت.
 
 
 
 
 

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