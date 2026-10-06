اللجان المشتركة بحثت في اقتراح قانون التغطية الصحية الشامل الإلزامي

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

وقال بو صعب: "تضمن جدول اعمال اللجان المشتركة اليوم بندا وحيدا، هو اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، فهذا الموضوع نسمع عنه منذ زمن، وأخذ جهدا من مقدم الاقتراح الزميل بلال عبد الله، ثم اللجنة الفرعية برئاسته. لقد عمل كل أعضاء اللجنة على هذا الاقتراح، نظرا لأهميته، فهو قانون حساس، ويعني المواطن مباشرة".

وأضاف: "تماشيا مع جلسة الأمس، التي انعقدت للبحث في قوانين الانتخاب واستكمالا لما طرحته خصوصا في ما يتعلق بالتطبيق الكامل لدستور الطائف، أعدنا إحياء لجنة فرعية منبثقة من اللجان النيابية لدراسة اقتراح مقدم من الزميل سامي الجميل له علاقة باللامركزية الادارية، وذلك بعد تعديل بعض الأسماء وعدلناها برئاستي للقيام بدراسات جدية في موضوع اللامركزية الادارية".

وأشار إلى أن "النائبين جورج عدوان وزياد حواط شاركا بالأمس في الجلسة، وخرجا بقناعة بأن الموضوع يجب أن نناقشه، إنما هناك استكمال للحملة"، وقال: "نحن نؤدي دورنا، إنما الأعذار التي توضع لا تعطي نتيجة. ولذلك، قلت شكلنا لجنة جديدة لموضوع اللامركزية الادارية، لا علاقة لها لا بموضوع السلاح".

واوضح أنّه بالنسبة لاقتراح القانون المدرج على جدول الأعمال، حصل نقاش بالعمق، وصدرت تسريبات من الجلسة عن أن هذا الموضوع يمكن أن يتسبب بعبء مالي. لا طبابة مجانا، وحكما هناك عبء مالي.