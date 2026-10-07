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سينودوس الروم الكاثوليك يفتتح أعماله في روما

أخبار لبنان
2026-10-07 | 04:18
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سينودوس الروم الكاثوليك يفتتح أعماله في روما
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سينودوس الروم الكاثوليك يفتتح أعماله في روما

افتتح أساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك السينودس السنوي العادي برئاسة البطريرك يوسف العبسي، في مدينة روما بناء على قرار مسبق من السينودس بحضور أساقفة الطائفة من المشرق العربي ودول العالم وعلى جدول أعماله انتخاب مطارنة ومتابعة شؤون كنسية عامة.

ويختم آباء السينودس اجتماعاتهم يوم السبت في العاشر من الحالي بزيارة إلى قداسة البابا وهي الأولى بعد انتخابه بابا على الكرسي الرسولي الروماني. ويتم خلالها عرض عن الأبرشيات ومناقشة مع قداسته حول التحديات التي تواجهها الكنيسة في مختلف أصقاع الأرض.

أخبار لبنان

سينودوس الروم الكاثوليك

روما

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