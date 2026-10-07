مصدران لرويترز: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين

أعلن مصدران مطلعان أن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع.وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران، وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني.