رسامني عرض مع عطية والصمد ملفات إنمائية واحتياجات المناطق

بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع النائبين سجيع عطية وعبد العزيز الصمد في الملفات الإنمائية واحتياجات المناطق ضمن نطاق عمل الوزارة.



وتناول اللقاء عدداً من المشاريع والملفات المرتبطة بالطرق والبنى التحتية، إضافة إلى الأولويات والمطالب التي تتطلب المتابعة والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة.