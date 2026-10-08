الصدي اطلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على جهود إعادة تشغيل معملي الزوق والجية

عقد وزير الطاقة جو الصدي اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر، برفقة عضو مجلس الإدارة المكلف متابعة الملف المهندس سامر الحسنية، وأطلعاه على تفاصيل اجتماع لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل النيابية المخصص لمتابعة ملف تشغيل معملي الزوق والجية وعلى جهود مجلس الإدارة لإعادة التشغيل وفق مسارين تقني وإداري، بما يوفر نحو ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية لمدة شهر ونصف شهر وفق المحروقات المتوافرة حاليا.



كما شددا على أنه "متى تمّ تشغيل المعملين، فأي عطل يكون على عاتق المشغل، وفق ما ينص عليه عقد التشغيل المعمول به".