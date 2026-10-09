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قوى الأمن: توقيف مشتبه فيه بسرقة مكيفات الهواء من بلدات جنوبيّة عدة
أخبار لبنان
2026-10-09 | 03:17
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قوى الأمن: توقيف مشتبه فيه بسرقة مكيفات الهواء من بلدات جنوبيّة عدة
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصاً أقدم على سرقة ضواغط مكيّفات "كومبرسورات – OUTDOOR UNIT" في مناطق عدة من الجنوب، في إطار متابعتها اليومية لمكافحة عمليات السرقة.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أن معطيات توافرت لدى الشعبة حول قيام مجهول بتنفيذ هذه السرقات، كان آخرها ليل 28 أيلول من مطعم في بلدة زفتا.
وكشفت التحريات هوية الفاعل، وهو المدعو ع. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، ورصدته دورية للشعبة بعد مراقبة دقيقة على متن سيارة "رابيد" بيضاء من دون لوحات في بلدة المصيلح، حيث أوقفته.
وأسفر تفتيشه وتفتيش السيارة عن ضبط 3 ضواغط مكيّفات وكمية من مادة حشيشة الكيف.
واعترف الموقوف بتنفيذ نحو 4 عمليات سرقة مماثلة وبسرقة مولد كهربائي، في مناطق زفتا والنبطية والمصيلح ودير الزهراني، كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف.
وأودع المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء.
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