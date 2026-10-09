المفتي دريان شارك في اجتماع مجلس أمناء جمعية "المقاصد": لن نسمح بإضعاف المؤسسات الإسلامية

شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في اجتماع مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بدعوة من رئيسة المجلس المهندسة ديانا طبارة التي قالت: "للمرة الأولى في تاريخ المقاصد يشرفنا مفتي الجمهورية بمشاركته اجتماع مجلس الأمناء بحيث اكدنا له تمسّكنا بتثبيت المثلث الذهبي الذي يجمع رئاسة مجلس الوزراء، ودار الفتوى، ورئاسة جمعية المقاصد، والتكامل بين هذه المرجعيات، واحترام دور كلٍّ منها، يشكل ركيزة أساسية لخدمة مجتمعنا وصون مؤسساتنا وتعزيز حضورها الوطني".







أضافت: "اتفقنا في جلسة استثنائية لمجلس الأمناء على تقديم مبادرة حسن نيّة من جانب المقاصد، تمثّلت في الموافقة على تأجيل الجلسة القضائية في ما يتعلق بموضوع دار الأيتام، استجابةً لمساعي الأيادي البيضاء وإفساحاً في المجال للوصول إلى تفاهم واضح يحفظ الحقوق ويخدم رسالة المؤسستين".







ثم عرضت مديرة الشؤون التربوية في المقاصد الدكتورة غنى البدوي ومسؤول الشؤون الدينية الشيخ خالد عيتاني برنامج التربية الإسلامية في مدارس المقاصد.







وقدم مدير مستشفى المقاصد يوسف ابو ظهر ملخصًا عن نمو وتطور الخدمات الصحية في المستشفى والرؤية للمرحلة المقبلة.







دريان







تحدث المفتي دريان وقال: "الأمر الذي شجعني على الحضور للقائكم في هذه الجلسة لان مؤسساتنا الكبرى مستهدفة ، شعرت أن المقاصد ام الجمعيات الإسلامية تتعرض لحملة تستهدفها، وتستهدف دورها ورسالتها الخيرية والصحية والتربوية والإنسانية، ودورها الوطني الذي لا يقل عن دورها العلمي والصحي والاجتماعي، ودار الفتوى هي سند المقاصد والمقاصد سند لدار الفتوى".







أضاف: "إن حرمة المقاصد والدفاع عنها كحرمة دار الفتوى والدفاع عنهاً، ومن غير المسموح أن يتطاول أيٌ كان على المقاصد لأن مسيرتها ورسالتها نعتز بها جميعًا. ودار الفتوى لن تسمح بإضعاف المؤسسات الإسلامية التي تتكامل مع عمل الدولة في ما يتعلق بالشأن التربوي والصحي والاجتماعي والإنساني، ينبغي حماية مؤسساتنا والالتفاف حولها وتعزيز دورها على أداء رسالتها في خدمة المجتمع".







تابع: " يجب ألا يبقى الخلاف قائما بين جمعية المقاصد ودار الأيتام الإسلامية، نحن نسعى مع كل المخلصين في البلد على إيجاد المخارج لحل هذه الأزمة بالتراضي والحرص على المؤسستين وحفظ حقوقهما، ونثمن الخطوة التي قام بها مجلس أمناء المقاصد بحكمة لإفساح المجال للحوار والتفاهم لصون المؤسستين".







وقال: مدارس المقاصد لديها رؤية في تقديم مناهجها التربوية وتتميز بتعليم الدين الإسلامي الصحيح خصوصا وان هناك حملة تستهدف الدين الإسلامي والقيم والمبادئ الدينية والأسرة المسلمة".







ختم: "لبنان يمر بمنعطف مصيري، فالأوطان لا تُبنى بالمواقف السلبية، بل بالوحدة والتآخي وعلى اللبنانيينَ أن يعملوا على تقليصِ خلافاتِهم وإزالتها، وأن يعملوا على وحدتهم، التي تصون وطنَهم وتجنبه المخاطر".

