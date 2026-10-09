الرئيس عون في بحث مع الهزاع العلاقات اللبنانية السورية واطّلع من الصمد على تحضيرات "إكسبو بلغراد 2027"

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، العلاقات اللبنانية - السورية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى الاتفاقات المعقودة بين البلدين.كما اطّلع الرئيس عون من المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد على نشاطات الوزارة والتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في "إكسبو بلغراد 2027"، إضافة إلى عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودور لبنان في دعم الدول الأعضاء التي تواجه أزمات وحروباً على المستويين الثقافي والتربوي.وأعرب الرئيس عون عن" تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الثقافة"، داعياً إلى "مواصلة العمل لإبراز الوجه المشرق للبنان في المجالات الثقافية والتربوية والفنية".