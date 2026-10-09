لقاءات دبلوماسية في قصر بعبدا تركزت على المفاوضات والوضع جنوبا

طغت اللقاءات الدبلوماسية على معظم لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث كانت الأوضاع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أبرز المواضيع التي اثارها مع زواره، إضافة الى مسار المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية والتطورات الإقليمية.



المنسق الخاص للأمم المتحدة



وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليا وإقليميا، إضافة الى الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان.



كما اطلع ارنو رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في زياراته الى عدد من الدول ومن بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تطرق البحث الى الأوضاع في المنطقة عموما وفي دول الخليج خصوصا في ضوء الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.



القائم بالاعمال السوري



دبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون القائم بأعمال السفارة السورية اياد الهزاع، وعرض معه للعلاقات اللبنانية - السورية وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة الى الإتفاقيات بين البلدين.



بعثة الصليب الأحمر والهلال الأحمر



كما استقبل رئيس الجمهورية مدير البعثة الإقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط Christian Cardoza والقائم بأعمال رئيس البعثة في لبنان والعراق Ruben Romero، في حضور الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني.



وشكر الوفد الرئيس عون على رعايته للمؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي إنعقد في بيروت يومي 25 و26 أيلول الماضي، وحضوره الجلسة الإفتتاحية وإلقائه كلمة "تركت أثرا بالغا في نفوس المشاركين".



وسلم الوفد رئيس الجمهورية "إعلان بيروت 2026"، الصادر عن المؤتمر الذي يركز على تعزيز العمل الجماعي والحماية وإستدامة عمل الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتضمن حماية من يقدمون الخدمة الإنسانية، وإحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين في مواجهة وسائل الحرب الحديثة وحماية الجمعيات الوطنية وصون إستقلاليتها، وتعزيز دورها وتعبئة الموارد المحلية وتعزيز الإستدامة المالية، إضافة الى الإستثمار في المتطوعين والشباب وتعزيز التأهب وجعل الدبلوماسية الإنسانية نهجا ومجموعة ممارسات منسقة ومهنية ومستمرة في كل جمعية وطنية، ومتابعة الوفاء بالإلتزامات لا سيما الواردة في "إعلان بيروت"، والإلتزام بالوقوف معا، وحماية من يقدمون الخدمة الإنسانية وتعزيز الجمعيات الوطنية ودعم العمل الإنساني بقيادة محلية وتعميق التضامن والشراكة.



وأكد الإعلان العمل معا "لضمان ان يظل العمل الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميدانيا وآمنا ومستداما، ومستجيبا لإحتياجات الناس والمجتمعات على حد سواء".



وجدد الرئيس عون تقديره للعمل الذي تقوم به جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في خدمة الإنسان وصون كرامته.



المدير العام لوزارة الثقافة



وفي قصر بعبدا، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد الذي اطلع رئيس الجمهورية على النشاطات الثقافية التي قامت بها الوزارة في خلال الفترة الماضية التي تنوعت بين اعمال مسرحية وسينمائية ومعارض ومهرجانات فنية.



كما اطلعه بصفته مفوض لبنان في "اكسبو بلغراد 2027" على التحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في هذا المعرض الدولي الذي ينظم من شهر أيار الى شهر آب 2027 في بلغراد، حيث سيكون للبنان جناح خاص يتم الاعداد له بالتنسيق بين مختلف الوزارات اللبنانية، وذلك باشراف وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الذي يتابع هذه الترتيبات مباشرة مع الوزراء المعنيين. وسيتضمن "اكسبو بلغراد" في 9 حزيران 2027 "يوم لبنان" الذي سيمتد على مدى أسبوع ويتضمن نشاطات ثقافية وفنية ورياضية وادبية.



وأشار الصمد الى "الدعم الذي قدمته دولة صربيا لقيام الجناح اللبناني وتجهيزه وتغطية انتقال نحو 30 شخصا سيشاركون في المعرض.



وعرض الصمد لعمل المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الكسو) كونه عضو المجلس التنفيذي، لا سيما وان لبنان يرأس لجنة خاصة بالدول الأعضاء التي تواجه أزمات وحروب بهدف تقديم المساعدات على المستويين الثقافي والتربوي.



وسيعقد المجلس التنفيذي اجتماعا في مسقط في خلال الشهر المقبل ويرأس الوفد اللبناني الوزير سلامة.



واعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة والوزير سلامة والمدير العام الصمد، داعيا الى "الاستمرار في العمل لاعطاء الصورة الثقافية المشرقة عن لبنان في مختلف المجالات الثقافية والتربوية والفنية".