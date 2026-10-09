بعد عقود من الغياب.. قطار سياحي يعيد الحياة إلى سكك الحديد في لبنان

بعد عقود من غياب القطارات عن لبنان، أُطلق في بلدة البربارة بقضاء جبيل مشروع BaraTrain السياحي، بالتعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وبلدية البربارة في حفل حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.



المشروع يقوم على تشغيل قطار كهربائي لبناني الصنع على ثلاثة كيلومترات ونصف من السكة القديمة، بعد تأهيلها وإزالة التعديات عنها، في خطوة قد تمهّد لتوسيع التجربة وإحياء السكك الحديدية في مناطق أخرى.



