رئيس الحكومة استقبل وزير الثقافة السوري وتسلم منه سيفا دمشقيا: ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وثقافية أساس لتطوير التعاون

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الكبيرة، وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، بمناسبة مشاركته في افتتاح "معرض بيروت العربي والدولي للكتاب"، بحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة والقائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع.



وخلال اللقاء، قدّم الوزير صالح إلى الرئيس سلام سيفاً دمشقياً، وقال: "يليق بالسيف الدمشقي أن يعود إلى غمده مزهوّاً بعد تحرير سوريا. لقد بدأت معركة البناء والتأسيس المؤسساتي، ونحن شركاء في البناء، ومعنيون بأن تُبنى العلاقات الأخوية بالتوازي مع بناء المؤسسات".



من جهته، أكّد الرئيس سلام "أهمية بناء العلاقات اللبنانية - السورية على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما، وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما"، مشدداً على أن "ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وثقافية يشكّل أساساً لتطوير التعاون في مجالات الثقافة والفنون وسائر المجالات"