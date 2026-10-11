أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: حادثة ضهر البيدر الاخطر منذ سنوات ويجب تطهير أجهزة الدولة من العناصر المقرّبة من "حزب الله"
أخبار لبنان
2026-10-11 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جعجع: حادثة ضهر البيدر الاخطر منذ سنوات ويجب تطهير أجهزة الدولة من العناصر المقرّبة من "حزب الله"
اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن حادثة حاجز ضهر البيدر، عند نقطة الوصل بين البقاع وبيروت، حيث أُوقف عنصران من حزب الله وبحوزتهما مئات الكيلوغرامات من المتفجرات داخل سيارتهما، هي «الأخطر منذ سنوات».
وفي حديث إلى صحيفة «لوريان لوجور»، أشار جعجع إلى أن هذه الحادثة تستدعي اتخاذ الدولة موقفاً حازماً لاستكمال مسار حصر السلاح بيدها.
وقال جعجع مستهلاً حديثه: «إنها ليست مجرد حادثة خطيرة، بل هي الحادثة الأخطر منذ سنوات، ولا سيما أن من بين المواد المتفجرة المضبوطة مادة الـC4 التي تُستخدم عادةً في عمليات الاغتيال».
وأضاف: «هناك مؤشر آخر يجب أخذه في الاعتبار، وهو أن الشحنة كانت متجهة من البقاع إلى بيروت. فلو كان الهدف فعلاً استخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل، لكان بإمكان السيارة سلوك طريق آخر للوصول إلى جنوب لبنان».
وتابع: "هذه المعطيات كلها تدفعني إلى القول إن هذه الأسلحة كانت على الأرجح معدّة للاستخدام داخل لبنان. وتأتي قضية ضهر البيدر في وقت تتزايد فيه عمليات ضبط شحنات الأسلحة التي ينفّذها الجيش اللبناني".
وفي هذا السياق، حذّر جعجع قائلاً: "لقد أعلنت المؤسسة العسكرية، قبل نحو أسبوعين، ضبط 250 كيلوغراماً من المتفجرات. وبالتالي، إذا أُقفل ملف ضهر البيدر عند توقيف شخصين فقط، فستكون فضيحة حقيقية" .
وشدّد رئيس "القوات" على أنه «لا ينبغي أن تقتصر التوقيفات على سائق السيارة ومرافقه، بل يجب أن تستمر التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، ولو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم».
وأكد: «هذه المرة لن نقبل بأن تنتهي القضية بتوقيف شخصين من صغار المتورطين».
وفي ظل مشاركة "القوات اللبنانية" في الحكومة بأربعة وزراء، وامتلاكها أكبر كتلة نيابية، ينتقد جعجع بطء السلطة الحالية في استكمال مسار نزع سلاح "حزب الله".
ورداً على سؤال عن الرسالة التي يوجّهها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عقب هذه الحادثة، قال: «ما حصل يُظهر مدى خطورة عدم التحرّك».
ودعا إلى «تطهير أجهزة الدولة من العناصر المقرّبة من حزب الله»، معتبراً أن هؤلاء «لا يستطيعون مواجهة الميليشيا».
وفي هذا الإطار، قال جعجع: «يجب التحرّك في مواجهة السلاح، لكن يهمّنا ألّا "نهزّ" المعسكر السيادي».
وفي سياق آخر، دان جعجع عبر حسابه على منصة «إكس»، هجمات المتمرّدين الحوثيين اليمنيين على مطارات في المملكة العربية السعودية، التي يُعدّ أبرز حلفائها اللبنانيين.
وتساءل مستنكراً: «من كان ليصدّق أن المملكة تتعرّض اليوم للنيران؟».
وذكّر جعجع بأن الرياض «ساعدت الدول العربية في الأوقات الصعبة»، معتبراً أن المملكة العربية السعودية تستحق دعم جميع الدول المعتدلة في العالم، لأنها «لطالما كانت رمزاً للاعتدال».
أخبار لبنان
حادثة
البيدر
الاخطر
سنوات
تطهير
أجهزة
الدولة
العناصر
المقرّبة
الله"
التالي
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب ألان عون: مسار التفاوض لم يحقق المطلوب والحرب لم توقف العدوان و "لا الدولة ماشي حالها ولا حزب الله ماشي حالو" ويجب وضع استراتيجية مشتركة للخروج من أتون الحرب
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب ألان عون: مسار التفاوض لم يحقق المطلوب والحرب لم توقف العدوان و "لا الدولة ماشي حالها ولا حزب الله ماشي حالو" ويجب وضع استراتيجية مشتركة للخروج من أتون الحرب
0
أخبار لبنان
2026-09-09
جعجع: من واجب اللبنانيين الوقوف إلى جانب السعودية وهي تتعرّض لاعتداءات آثمة ودموية
أخبار لبنان
2026-09-09
جعجع: من واجب اللبنانيين الوقوف إلى جانب السعودية وهي تتعرّض لاعتداءات آثمة ودموية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-08
بعد سنوات من الحُفر والانهيارات… ضهر البيدر على طريق التأهيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-08
بعد سنوات من الحُفر والانهيارات… ضهر البيدر على طريق التأهيل
0
أخبار لبنان
2026-07-24
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
أخبار لبنان
2026-07-24
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:36
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
12:36
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
0
أخبار لبنان
12:06
الحصيلة الإجمالية للعدوان: 8954 شهيدا و30660 جريحا منذ 8 تشرين الأول 2023
أخبار لبنان
12:06
الحصيلة الإجمالية للعدوان: 8954 شهيدا و30660 جريحا منذ 8 تشرين الأول 2023
0
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
0
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-04
وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور
أخبار لبنان
2026-09-04
وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-04
إستقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-04
إستقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
0
صحة وتغذية
2026-09-27
هل الأطعمة فائقة المعالجة "سامة" فعلًا؟... اختصاصية تغذية تكشف الحقيقة
صحة وتغذية
2026-09-27
هل الأطعمة فائقة المعالجة "سامة" فعلًا؟... اختصاصية تغذية تكشف الحقيقة
0
آخر الأخبار
2026-05-19
الوكالة الرسمية: الأردن يعلق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا
آخر الأخبار
2026-05-19
الوكالة الرسمية: الأردن يعلق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:02
قتلى جراء عاصفة في جنوب الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:02
قتلى جراء عاصفة في جنوب الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
04:15
فضل الله: قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب
أخبار لبنان
04:15
فضل الله: قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب
0
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
0
حال الطقس
14:29
حال الطقس
حال الطقس
14:29
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
من قراءة الشباب إلى مذكّرات مروان حمادة... الكتاب مساحة للفكر والذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
من قراءة الشباب إلى مذكّرات مروان حمادة... الكتاب مساحة للفكر والذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من Berytech… ابتكارات تكنولوجية لتسهيل الوصول إلى العدالة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من Berytech… ابتكارات تكنولوجية لتسهيل الوصول إلى العدالة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التدفئة في الجبال عبء متزايد... المازوت والحطب والبدائل إلى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التدفئة في الجبال عبء متزايد... المازوت والحطب والبدائل إلى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:15
البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق
أخبار لبنان
02:15
البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق
2
صحف اليوم
04:00
شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)
صحف اليوم
04:00
شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)
3
حال الطقس
14:29
حال الطقس
حال الطقس
14:29
حال الطقس
4
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
5
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
6
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
7
حال الطقس
02:12
طقس متقلب طيلة الاسبوع
حال الطقس
02:12
طقس متقلب طيلة الاسبوع
8
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More