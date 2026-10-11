معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام

أفادت معلومات للـLBCI بأن شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلتين كانتا مقررتين اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، بسبب إقفال مطار الملك خالد الدولي.



في المقابل، سيّرت الشركة رحلتيها إلى كل من جدة والدمام بشكل طبيعي، وفق المواعيد المحددة.



أمّا بالنسبة إلى يوم غد الاثنين، فمن المرجح إلغاء رحلتين إلى الرياض في حال استمرار إقفال المطار، فيما ستسيّر رحلة جدة في موعدها المحدد.



كذلك، قرّرت الـMEA تسيير رحلة إضافية إلى الدمام (Extra Section) عند الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، مع السماح للمسافرين الذين كانت لديهم حجوزات إلى الرياض بتغيير حجوزاتهم والسفر على متنها من دون دفع أي رسوم جزائية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الميدل إيست لتأمين بدائل سفر للمسافرين المتوجهين إلى الرياض، على أن تواصل الشركة تقييم الوضع واتخاذ القرارات بشأن رحلاتها وحجوزاتها يومًا بيوم، وفقًا للتطورات وإعادة فتح المطار.