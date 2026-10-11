الحصيلة الإجمالية للعدوان: 8954 شهيدا و30660 جريحا منذ 8 تشرين الأول 2023

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 11 تشرين الأول باتت كالتالي: 4387 شهيدا و 12424 جريحا.



وقال: "بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8954 شهيدا و30660 جريحا".