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الحصيلة الإجمالية للعدوان: 8954 شهيدا و30660 جريحا منذ 8 تشرين الأول 2023
أخبار لبنان
2026-10-11 | 12:06
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الحصيلة الإجمالية للعدوان: 8954 شهيدا و30660 جريحا منذ 8 تشرين الأول 2023
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 11 تشرين الأول باتت كالتالي: 4387 شهيدا و 12424 جريحا.
وقال: "بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8954 شهيدا و30660 جريحا".
أخبار لبنان
وزارة الصحة
الحصيلة الإجمالية
عدوان
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