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مشاركة لبنانية في مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" في العاصمة الأردنية

أخبار لبنان
2026-10-12 | 01:59
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مشاركة لبنانية في مؤتمر &quot;مستقبل الإعلام والاتصالات&quot; في العاصمة الأردنية
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مشاركة لبنانية في مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" في العاصمة الأردنية

اجتمع وزير الإعلام المحامي بول مرقص، لمناسبة مشاركته في فعاليات مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" في العاصمة الأردنية عمّان، الذي نظّمه مركز "حماية وحرية الصحفيين" برئاسة نضال منصور بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع مؤسِسة معهد الإعلام الأردني ورئيسة مهرجان عمّان السينمائي الدولي الأميرة ريم العلي في القصر الأميري، ومع وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، ووزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية خالد زعرور، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الوزير أحمد المسلماني والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي واستعراض التجربة اللبنانية الأخيرة خصوصا. كما أثار مع نظيره السوري مجدداً قضية استمرار اختفاء المصوّر سمير كسّاب. 

وكان قد شارك في جلسات المؤتمر النائبة بولا يعقوبيان، والمتحدّثة باسم رئيس الجمهورية الإعلامية نجاة شرف الدين، وعدد من الإعلاميين منهم رئيسة اتحاد الصحافيات والصحافيين في لبنان إلسي مفرّج ويمنه فّواز.


وتحدّث الوزير مرقص في الجلسة الوزارية مع نظرائه العرب تحت عنوان "وزراء وقادة الإعلام العربي يستشرفون المستقبل"، في حضور الأميرة العلي والأمين العام للاتحاد الدولي الصحافيين أنطوني بيلانجيه ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن السفير بيير تشاتزيسافاس والأمين العام لوزارة الاتصال الأردني زيد النوايسة وسفيرة لبنان في عمان بريجيت طوق والقنصل جويل انطون وحشد من الإعلاميين، عن التجربة اللبنانية مع قانون الإعلام الجديد ومسيرة تحديث وإصلاح التشريع الإعلامي التي بدأت خلال العهد الرئاسي الحالي.

كذلك التقى الوزير مرقص في السفارة اللبنانية في عمّان، أبناء الجالية اللبنانية ورئيس وأعضاء منتدى الأعمال اللبناني - الأردني، الذي سلّمه درعاً تكريمية تقديراً لجهوده في النهوض بـ"تلفزيون لبنان" وتنظيم ورقمنة أرشيفه بعد تعيين إدارته، وتجهيز "الوكالة الوطنية للإعلام"، ومباشرة ورشة النهوض بـ"اذاعة لبنان"، ومواكبة اصدار قانون الإعلام وسائر التشريعات الإعلامية.
 
 

وكانت للنائبة بولا يعقوبيان مداخلة في إحدى جلسات المؤتمر تطرّقت فيها الى تأثير تمويل السياسي لوسائل الإعلام.

وأعربت يعقوبيان عن قلقها من ابتعاد الشباب عن الفكر السياسي والاهتمام بالشأن العام، مشيرة إلى أنها "تلاحظ لدى عدد من الخريجين والصحفيين الشباب توجّهًا نحو الابتعاد عن الإعلام السياسي، وكأن العمل في هذا المجال بات أمرًا يُفضّل كثيرون تجنّبه".

وأكدت أن الشباب هم عنوان المستقبل في لبنان والمنطقة، وأن التغيير يبدأ بالمعرفة والانخراط في الشأن العام، لا بالاكتفاء بمتابعة ما هو منتشر وسائد، بل من خلال فهم تفاصيل الأحداث وخلفياتها، والتحلي بروح النقد والمساءلة والقدرة على تحليل الواقع السياسي.

شرف الدين 

كذلك تطرقت المتحدثة بإسم رئيس الجمهورية الاعلامية نجاة شرف الدين، خلال مشاركتها في إحدى الجلسات الحوارية، الى قضية العنف الرقمي الموجه ضد الصحفيات. وأشارت إلى ايجابيات قانون الإعلام الجديد في لبنان، ومؤكدةً أنه يهدف إلى "توفير الحماية اللازمة للصحفيين".


من جهتها، قالت رئيسة اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان السي مفرج، خلال مشاركتها في جلسة تناولت واقع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنقابات، أن لبنان "أقر مؤخراً قانوناً جديداً للإعلام، من أبرز إصلاحاته تشديد العقوبات على المعتدين على الصحفيين، سواء خلال التغطيات الميدانية أو عبر الاعتداءات الإلكترونية وغيرها، ما من شأنه توسيع نطاق الحماية القانونية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم".

أما الإعلامية يمنه فواز فشدّدت في إحدى جلسات المؤتمر بعنوان "كيف نمنع قتل الصحافيين والإفلات من العقاب"، على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، "ليس من أجلنا فحسب، بل من أجل جميع الصحافيين في العالم كي لا يتكرر الأمر"، مؤكدة أهمية احترام حقوق الصحافيين في دولهم وليس الخوف منهم.
 

أخبار لبنان

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