أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مشاركة لبنانية في مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" في العاصمة الأردنية
أخبار لبنان
2026-10-12 | 01:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مشاركة لبنانية في مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" في العاصمة الأردنية
اجتمع وزير الإعلام المحامي بول مرقص، لمناسبة مشاركته في فعاليات مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" في العاصمة الأردنية عمّان، الذي نظّمه مركز "حماية وحرية الصحفيين" برئاسة نضال منصور بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع مؤسِسة معهد الإعلام الأردني ورئيسة مهرجان عمّان السينمائي الدولي الأميرة ريم العلي في القصر الأميري، ومع وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، ووزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية خالد زعرور، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الوزير أحمد المسلماني والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي واستعراض التجربة اللبنانية الأخيرة خصوصا. كما أثار مع نظيره السوري مجدداً قضية استمرار اختفاء المصوّر سمير كسّاب.
وكان قد شارك في جلسات المؤتمر النائبة بولا يعقوبيان، والمتحدّثة باسم رئيس الجمهورية الإعلامية نجاة شرف الدين، وعدد من الإعلاميين منهم رئيسة اتحاد الصحافيات والصحافيين في لبنان إلسي مفرّج ويمنه فّواز.
وتحدّث الوزير مرقص في الجلسة الوزارية مع نظرائه العرب تحت عنوان "وزراء وقادة الإعلام العربي يستشرفون المستقبل"، في حضور الأميرة العلي والأمين العام للاتحاد الدولي الصحافيين أنطوني بيلانجيه ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن السفير بيير تشاتزيسافاس والأمين العام لوزارة الاتصال الأردني زيد النوايسة وسفيرة لبنان في عمان بريجيت طوق والقنصل جويل انطون وحشد من الإعلاميين، عن التجربة اللبنانية مع قانون الإعلام الجديد ومسيرة تحديث وإصلاح التشريع الإعلامي التي بدأت خلال العهد الرئاسي الحالي.
كذلك التقى الوزير مرقص في السفارة اللبنانية في عمّان، أبناء الجالية اللبنانية ورئيس وأعضاء منتدى الأعمال اللبناني - الأردني، الذي سلّمه درعاً تكريمية تقديراً لجهوده في النهوض بـ"تلفزيون لبنان" وتنظيم ورقمنة أرشيفه بعد تعيين إدارته، وتجهيز "الوكالة الوطنية للإعلام"، ومباشرة ورشة النهوض بـ"اذاعة لبنان"، ومواكبة اصدار قانون الإعلام وسائر التشريعات الإعلامية.
وكانت للنائبة بولا يعقوبيان مداخلة في إحدى جلسات المؤتمر تطرّقت فيها الى تأثير تمويل السياسي لوسائل الإعلام.
وأعربت يعقوبيان عن قلقها من ابتعاد الشباب عن الفكر السياسي والاهتمام بالشأن العام، مشيرة إلى أنها "تلاحظ لدى عدد من الخريجين والصحفيين الشباب توجّهًا نحو الابتعاد عن الإعلام السياسي، وكأن العمل في هذا المجال بات أمرًا يُفضّل كثيرون تجنّبه".
وأكدت أن الشباب هم عنوان المستقبل في لبنان والمنطقة، وأن التغيير يبدأ بالمعرفة والانخراط في الشأن العام، لا بالاكتفاء بمتابعة ما هو منتشر وسائد، بل من خلال فهم تفاصيل الأحداث وخلفياتها، والتحلي بروح النقد والمساءلة والقدرة على تحليل الواقع السياسي.
شرف الدين
كذلك تطرقت المتحدثة بإسم رئيس الجمهورية الاعلامية نجاة شرف الدين، خلال مشاركتها في إحدى الجلسات الحوارية، الى قضية العنف الرقمي الموجه ضد الصحفيات. وأشارت إلى ايجابيات قانون الإعلام الجديد في لبنان، ومؤكدةً أنه يهدف إلى "توفير الحماية اللازمة للصحفيين".
من جهتها، قالت رئيسة اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان السي مفرج، خلال مشاركتها في جلسة تناولت واقع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنقابات، أن لبنان "أقر مؤخراً قانوناً جديداً للإعلام، من أبرز إصلاحاته تشديد العقوبات على المعتدين على الصحفيين، سواء خلال التغطيات الميدانية أو عبر الاعتداءات الإلكترونية وغيرها، ما من شأنه توسيع نطاق الحماية القانونية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم".
أما الإعلامية يمنه فواز فشدّدت في إحدى جلسات المؤتمر بعنوان "كيف نمنع قتل الصحافيين والإفلات من العقاب"، على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، "ليس من أجلنا فحسب، بل من أجل جميع الصحافيين في العالم كي لا يتكرر الأمر"، مؤكدة أهمية احترام حقوق الصحافيين في دولهم وليس الخوف منهم.
أخبار لبنان
مؤتمر
مستقبل الإعلام والاتصالات
عمّان
لبنان
بول مرقص
التالي
أمن الدولة أوقفت متورّطًا بالنصب والاحتيال والابتزاز الالكتروني في جونية
اتحاد بلديات الشقيف النبطية تسلّم مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-01
دريان الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى"
أخبار لبنان
2026-09-01
دريان الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى"
0
أخبار لبنان
2026-07-14
مشاركة لبنانية في المؤتمر الدوليّ للوساطة والتحكيم من تنظيم الوحدة العربية لفض المنازعات في شرم الشيخ
أخبار لبنان
2026-07-14
مشاركة لبنانية في المؤتمر الدوليّ للوساطة والتحكيم من تنظيم الوحدة العربية لفض المنازعات في شرم الشيخ
0
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
0
أخبار دولية
2026-07-19
الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على "استمرار الاعتداءات"
أخبار دولية
2026-07-19
الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على "استمرار الاعتداءات"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:25
دعم هولندي لقطاع العدالة في لبنان ومبادرات لتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم
أخبار لبنان
04:25
دعم هولندي لقطاع العدالة في لبنان ومبادرات لتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم
0
أخبار لبنان
04:09
نواف سلام: حكومتنا ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازةً ونقلًا واستخدامًا
أخبار لبنان
04:09
نواف سلام: حكومتنا ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازةً ونقلًا واستخدامًا
0
أخبار لبنان
04:09
البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تخصّص أسبوعًا للصلاة من أجل شفاء البابا لاوُن الرابع عشر
أخبار لبنان
04:09
البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تخصّص أسبوعًا للصلاة من أجل شفاء البابا لاوُن الرابع عشر
0
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-17
رويترز عن وكالة: المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني تلقي القبض على 10 أجانب بتهمة التجسس في شمال شرق البلاد
آخر الأخبار
2026-03-17
رويترز عن وكالة: المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني تلقي القبض على 10 أجانب بتهمة التجسس في شمال شرق البلاد
0
خبر عاجل
2026-10-02
مصادر حكومية: سلام اعتبر أمام روبيو ان الحل في مسار تنفيذ صيغة الإطار هو وضع جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي بالتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وفي وضع نظام تحقق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان واسرائيل وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين
خبر عاجل
2026-10-02
مصادر حكومية: سلام اعتبر أمام روبيو ان الحل في مسار تنفيذ صيغة الإطار هو وضع جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي بالتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وفي وضع نظام تحقق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان واسرائيل وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين
0
أخبار لبنان
2026-01-21
البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة ومع وفد الإتحاد الأوروبي في مشروع قانون الإنتظام المالي
أخبار لبنان
2026-01-21
البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة ومع وفد الإتحاد الأوروبي في مشروع قانون الإنتظام المالي
0
خبر عاجل
2026-09-10
الجميّل: تقدّمنا بسؤال للحكومة وهو سؤال أساسي ومصيري فمنذ تشكيلها طرحت استعادة السيادة في بيانها وقراراتها ولا مشكلة في ذلك إنما المشكلة في التنفيذ والأسئلة التي سأطرحها هي أسئلة اللبنانيين وننتظر أجوبة الحكومة
خبر عاجل
2026-09-10
الجميّل: تقدّمنا بسؤال للحكومة وهو سؤال أساسي ومصيري فمنذ تشكيلها طرحت استعادة السيادة في بيانها وقراراتها ولا مشكلة في ذلك إنما المشكلة في التنفيذ والأسئلة التي سأطرحها هي أسئلة اللبنانيين وننتظر أجوبة الحكومة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
0
أخبار لبنان
13:50
"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار
أخبار لبنان
13:50
"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الإنترنت غير الشرعي... هل ولّى زمنه في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الإنترنت غير الشرعي... هل ولّى زمنه في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان الزيتون في النبطية... أمل يتجدّد رغم الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان الزيتون في النبطية... أمل يتجدّد رغم الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من حرب روسيا وأوكرانيا إلى مضيق هرمز... كيف تتأثر فاتورة المحروقات في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من حرب روسيا وأوكرانيا إلى مضيق هرمز... كيف تتأثر فاتورة المحروقات في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:00
إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)
موضة وجمال
12:00
إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)
2
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
3
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
4
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
5
أمن وقضاء
12:36
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
12:36
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة
7
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
8
اسرار
23:45
أسرار الصحف 12-10-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 12-10-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More