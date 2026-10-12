مخزومي: لا يجوز أن يكون أي سلاح أو متفجّرات خارج سلطة الدولة ورقابتها

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "ما حذّر منه زميلنا النائب جورج عقيص منذ آذار الماضي، ويعود للتحذير منه اليوم، يطرح تساؤلات جدّية حول ما قامت به الأجهزة الأمنية والقضائية طوال الأشهر الستة الماضية. كيف يمكن أن تمرّ كل هذه المدة من دون توضيح رسمي بشأن تعطيل كاميرات المراقبة في مناطق حسّاسة؟ وهل جرى التحقيق في هذه الوقائع وتحديد المسؤولين عنها؟ إنّ ما يُتداول اليوم بشأن نقل متفجّرات يزيد من خطورة هذه التساؤلات، ويستوجب تحرّكاً فورياً وشفّافاً من الجهات المختصّة. أمن اللبنانيين ليس مجالاً للتساهل، ولا يجوز أن يكون أي سلاح أو متفجّرات خارج سلطة الدولة ورقابتها".