رجي يلتقي لافروف في موسكو: تمسّك بالسيادة اللبنانية ودعوة إلى دور روسي داعم للاستقرار

شدّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، من موسكو، على أن "قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمةً لمصلحة لبنان لا لمصلحة أي دولة أخرى"، مؤكداً "تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، وحصر قرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية".



وخلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، جدّد رجي "تمسّك لبنان بسيادته ووحدة أراضيه وضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات"، شارحاً دقة الوضع بين "رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها، وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه".



وتطلّع إلى "دور روسي إيجابي انطلاقاً من موقع روسيا في مجلس الأمن ومكانتها في المنطقة، بما يدعم استقرار الدولة ويقوّي مؤسساتها ويحصّن المسار الديبلوماسي، من دون ربط القضية اللبنانية بأي تسويات تتجاوز مصالحه الوطنية".



في المقابل، أكد لافروف "دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وجهوزية روسيا لمدّ يد المساعدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية".



واستُكملت المحادثات على مائدة غداء، وتناولت ملفات ثنائية أبرزها الشأنان الثقافي والتربوي، حيث ثمّن رجي قرار موسكو زيادة المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين، ودعا لافروف إلى زيارة بيروت، متمنياً عودة السياح الروس إليها.



وكان رجي زار سفارة لبنان في موسكو واطّلع على سير العمل فيها، مشدداً على "الدور المحوري للبعثات الديبلوماسية في خدمة اللبنانيين".