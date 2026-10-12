تجمع الشركات اللبنانية: ندعم مواقف شقير... والمؤشرات تنذر بانهيار إقتصادي وعلى الدولة التحرّك فوراً

دقّ تجمع الشركات اللبنانية ناقوس الخطر الاقتصادي، معلناً دعمه الكامل لمواقف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، التي شكّلت "إنذاراً واضحاً من خطورة الأوضاع الراهنة وما تنذر به من مخاطر الانهيار الاقتصادي الكبير".



وأكد نائب رئيس التجمع هادي سوبرة في بيان، أن القطاع الخاص "يؤكد كل كلمة قالها شقير، لأنها تعكس حقيقة الواقع الذي نعيشه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي"، معتبراً أن الهيئات الاقتصادية "هي أمّ الصبي والأكثر حرصاً على المصالح العليا للبنان".



وكشف سوبرة أرقاماً مقلقة، إذ تراجع النشاط الاقتصادي بنحو 35 في المئة، وانخفضت الحركة التجارية بمعدل وسطي يبلغ 40 في المئة، فيما هوت حركة القطاع السياحي نحو 50 في المئة، في ظل تراجع نشاط قطاعات التجارة والصناعة والسياحة إلى مستويات متدنية جداً.



وحذّر من أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التفاقم، في ظل الحرب في الخليج، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من العوامل التي تزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.



وطالب المسؤولين في الدولة بالاستجابة لمناشدات شقير، والإسراع في إقرار حزمة إجراءات تحمي المؤسسات والشركات الخاصة الشرعية وتضمن استمراريتها، "باعتبارها الركيزة الأساسية للصمود الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".