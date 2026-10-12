الحجار بحث مع حواط والخير في ملفات انمائية وخدماتية واستقبل كريم سلام والمحافظ اللبكي

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب زياد حواط، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون قضاء جبيل .



واستقبل النائب أحمد الخير، وتم التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية، إلى جانب عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية.



والتقى الحجار رئيس مجلس إدارة شركة تاتش المدير العام كريم سلام، وتم التداول في الملفات ذات الصلة بقطاع الاتصالات.



واستقبل محافظ عكار عماد اللبكي، وجرى عرض لملفات إدارية وتنموية تخص المحافظة.