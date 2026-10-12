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رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات

أخبار لبنان
2026-10-12 | 11:08
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رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات
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رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات

رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القاضي بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.

وقال الرئيس عون :"يرحب لبنان بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية. وهو قرار يعبّر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره، وعن ثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي بوصفهما الجهتين الشرعيتين المولجتين حماية الوطن والمواطنين إلى جانب القوى الامنية الشرعية الأخرى."

‎أضاف: "إن هذه البعثة، بما توفره من خبرة وتدريب ومشورة، ستسهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الشرعية، وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وخطابها الرسمي في حصر السلاح بيد القوى الشرعية".

‎وختم الرئيس عون: "إننا إذ نشكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على هذه الخطوة، نؤكد أن لبنان سيوفّر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة، وأن هذا الدعم يشكّل ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وهو ما نعوّل عليه بهدف استمرار الشراكة مع أصدقاء لبنان".

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