باسيل: نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي لكارثة العفو العام فكسب لبنان العدالة ولو منقوصة

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي والتحفظات التفسيرية، حيث أجرم المجلس النيابي، ونجحنا معه في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش، وإبراء المظلومين الإسلاميين... كان لنا شرف المواجهة، فكسب لبنان العدالة، ولو منقوصة".