سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية

أكد وزير الثقافة غسان سلامة انه كوزير في الحكومة مؤيد جدا لاحترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات لانها منتخبة ولها شرعية ديمقراطية وهي ايضا المؤسسة الشرعية على المستوى المحلي.موقف سلامة جاء خلال جولة له في مكتبة سن الفيل العامّة برفقة سفيرة النروج ووفد عن منظمة اليونيسكو, وذلك في سياق مشروع اعادة تأهيل المكتبات العامة في لبنان، الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمك اليونسكو.