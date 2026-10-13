مرقص استقبل الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين

استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي، وبحث معه في التطورات المرتبطة بالقطاع الاعلامي، ولا سيما مع صدور قانون الإعلام الجديد، وأهميته في تطوير البيئة الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة.