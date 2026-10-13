اقفال مركز لتعبئة مياه الشرب في العباسية لعدم استيفائه الشروط الصحية

في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع لجنة الصحة في بلدية العباسية، لمتابعة مراكز تعبئة مياه الشرب والتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعتمدة، جرى إقفال أحد مراكز تعبئة مياه الشرب في منطقة العباسية، لعدم استيفائه الشروط والمعايير الصحية المطلوبة والمعتمدة من قبل الوزارة.



وجاء الإقفال بناءً على الكشف الميداني الذي أجراه المراقب الصحي، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على حماية الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكد من التزام كل مراكز تعبئة مياه الشرب بالمعايير والشروط الصحية، بما يضمن توفير مياه شرب آمنة وسليمة للجميع.

