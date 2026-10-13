الراعي يدعو إلى الصلاة من أجل نجاح العملية الجراحية للبابا لاون وشفائه

أعلنت أمانة السر العامة للبطريركية المارونية أن الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، يدعو أبناء الكنيسة المارونية وبناتها، من أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات ومؤمنين، في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار، إلى الاتحاد في الصلاة من أجل قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي يخضع لعملية جراحية في الرئة، سائلين الله أن يكللها بالنجاح ويمنحه الشفاء العاجل والكامل".