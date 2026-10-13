سفير لبنان في الرياض التقى وزير الطاقة السعودية على هامش فعاليات أسبوع الطاقة

التقى سفير لبنان في الرياض علي قرانوح، وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش الفعاليات والاجتماعات الدولية لأسبوع الطاقة الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.



وأكد قرانوح متانة العلاقات بين البلدين مشيدا بـ"التقدم الذي تحرزه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات".



واعتبر أن المملكة تمضي في ثبات وتبني للمستقبل و"تجمع قادة العالم على أرضها المباركة".