مكتب ميقاتي: جهات حاقدة دأبت على فبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي ضمن محاولات مكشوفة ويائسة للاساءة الشخصية وإثارة البلبلة

أصدر المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بيانًا جاء فيه: "دأبت جهات حاقدة منذ فتره على فبركة فيديوهات منسوبة الى الرئيس ميقاتي ومعدة بطريقة الذكاء الاصطناعي، ضمن محاولات مكشوفة ويائسة، للاساءة الشخصية واثارة البلبلة ليس إلا. وقد تم توزيع سلسلة من هذه الأفلام المفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



إن المكتب القانوني للرئيس ميقاتي كان باشر قبل ايام اتخاذ الاجراءات القانونية لفضح هذه الاعمال وكشف المسؤولين عنها والمروجين لها، واحالتهم على القضاء المختص لينالوا جزاءهم عن هذه الممارسات القذرة والمشبوهة.



ان الرئيس ميقاتي يشكر للمتصلين والمستفسرين عن هذه الممارسات عاطفتهم الصادقة، ويؤكد ان هذه الافعال لن تثنيه عن المضي في خدمة لبنان واللبنانيين في اي موقع يكون فيه".