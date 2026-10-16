رجي يلتقي لاكروا ويؤكد تمسك لبنان بقوة أممية تخلف "اليونيفيل"

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا، والوفد المرافق.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في جنوب لبنان ومستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية.



وثمّن الوزير رجي التضحيات التي يقدّمها جنود حفظ السلام في سبيل صون الاستقرار والأمن في جنوب لبنان. وجدّد تأكيد موقف لبنان الداعي إلى الإبقاء على قوة دولية تحلّ مكان "اليونيفيل" عند انتهاء مهامها في نهاية العام الحالي.



من جهته، شدّد لاكروا على أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن سيباشر قريباً مفاوضات بشأن هذا الملف.



وأكّد التزام الأمم المتحدة بأداء دور بنّاء في هذه المرحلة، مع الاحترام الكامل لموقف لبنان.



واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل العقبات وضمان استمرار حضور دولي تحت راية الأمم المتحدة في جنوب لبنان.