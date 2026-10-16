رئيس الوزراء القطريّ: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات وندعم انسحابًا اسرائيليًّا من الأراضي المحتلة

أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من قصر بعبدا أنّ لقاءاته كانت مثمرة.

وأعلن البحث في ملف العلاقات الثنائية ضمن مشاريع مشتركة تسهم في ازدهار المنطقة كذلك ملف الطاقة.

كما أعلن أنّه سيكون هناك لقاءات لتفعيل مشاريع اتُفق عليها.

وقال: “قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات لجمهورية لبنان ودولة قطر تسعى لتقديم حلول متكاملة في هذا المجال”.

أمّا في ملف الجنوب، فأكّد أنّ قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية في أن يكون هناك انسحاب اسرائيليّ من الأراضي المحتلة وان يتم تسليم العهدة الى الجيش اللبنانيّ.