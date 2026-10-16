وزير الثقافة يستقبل نواباً لبحث مستقبل الحضور الأممي في الجنوب

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة، في مكتبه في المكتبة الوطنية، النواب: نجاة عون صليبا، وملحم خلف وإبراهيم منيمنة. وتناول اللقاء البحث في سبل متابعة العمل بعد العريضة النيابية المطالبة ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب.



وتم خلال اللقاء استمزاج رأي الوزير سلامة في هذا الملف، والاستماع إلى مقترحاته، ولا سيما في ضوء خبرته الطويلة في منظمة الأمم المتحدة، حيث شغل مناصب رفيعة واكتسب دراية عميقة بآليات عمل المنظمة الدولية وقرارات مجلس الأمن.



وجرى تبادل الرأي حول المقترحات والاحتمالات المطروحة المتعلقة بصيغة الحضور الأممي في جنوب لبنان تحت راية الأمم المتحدة، في المرحلة المقبلة.