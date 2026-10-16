وزير الاتصالات أطلع رئيس الجمهورية على انطلاق مشروع الألياف الضوئية وبحث في ملفات أخرى

أطلع وزير الاتصالات شارل الحاج رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على انطلاق مشروع الألياف الضوئية على مستوى لبنان، ضمن خطة إيصال الألياف إلى 700 ألف منزل خلال ثلاث سنوات.

وبدأ التنفيذ في 9 مناطق، وينطلق في 16 منطقة إضافية نهاية العام، وصولاً إلى المدن الرئيسية كافة، ليكون 2027 عام الألياف الضوئية.

وفي موضوع الخليويّ، أشار الحاج إلى أنّ تخفيف الازدحام ونشر نقاط اتصال 5G سيتحقق هذا العام، فيما سيتم توسيع 5G إلى المدن الرئيسية العام المقبل.

كما تناول اللقاء ملف أوجيرو وليبان تيليكوم، مع الحرص على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وأبدى الرئيس عون دعمه لخطة الوزارة.