اجتماعان ثنائي وموسّع في السراي بين سلام ورئيس الوزراء القطري... وهذا ما جرى بحثه

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.



وجاءت الزيارة لتعزّز علاقات التضامن الأخوية بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية.

وتبادل الجانبان الرأي في سبل وقف الحرب في المنطقة وفي لبنان، وأكّدا احترام سيادة الدولتين الشقيقتين. وشكر سلام الشيخ محمد بن عبد الرحمن على دعم قطر للبنان في سعيه لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سيطرة الدولة على أراضيها كافة.



وأعرب سلام عن امتنان لبنان للمساعدات المستمرة التي تقدّمها قطر للجيش اللبناني ولعدد من المشاريع الصحية والاجتماعية.



وتناولت المحادثات بين الجانبين توفير إمدادات الغاز وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء. وتباحث الجانبان في الإعداد لاتفاق بين حكومتي البلدين من شأنه أن يطلق الأعمال الهادفة إلى معالجة شاملة لمشكلة الطاقة في لبنان.



وجدّد الجانبان ثقتهما بمتانة العلاقات اللبنانية القطرية وديمومتها.