رئيس الوزراء القطري زار بيت الوسط... ولقاء مع بهية الحريري بحث في التطورات

زار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بعد ظهر اليوم "بيت الوسط"، يرافقه وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي والسفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وكان في استقباله نائبة رئيس "تيار المستقبل" بهية الحريري، في حضور نادر الحريري.



وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.