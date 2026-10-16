وزارة الزراعة أطلقت حملة وطنية لتسويق التفاح اللبناني:"سوا مندعم التفاح اللبناني... خلينا نشتري ٢٠ كلغ

أطلقت وزارة الزراعة حملة وطنية لتسويق التفاح اللبناني، جاء فيها ""سوا مندعم التفاح اللبناني... خلينا نشتري ٢٠ كلغ".



٢٠ كلغ من كل بيت... بتعمل فرق كبير بحياة مزارعينا!



ودعت الحملة الوطنية المواطنين والمؤسسات والجمعيات والبلديات إلى "تحويل التضامن إلى فعل، عبر شراء التفاح اللبناني ودعم مزارعينا".



وتأتي الحملة ضمن خارطة طريق وزارة الزراعة القائمة على ثلاث ركائز: فتح أسواق التصدير، دعم البرادات، وتنشيط الاستهلاك المحلي.



كل صندوق تفاح منشتريه، منسند فيه مزارع، ومنحمي موسم، ومندعم اقتصاد وطن.



سوا منقدر... خلّينا نبلّش من بيوتنا".