كرامي بحثت مع نواب وسفير ألمانيا انطلاقة العام الدراسي وحاجات المدارس الرسمية والتحضير لزيارة بعثة ألمانية إلى لبنان

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، مع النائب عن حزب الكتائب وعضو لجنة التربية النيابية الدكتور سليم الصايغ الذي أشار إلى أن" البحث يأتي في إطار التواصل المستمر مع الوزيرة، حول السياسات التربوية وقضايا التربية بصورة عامة ، وخصوصا انطلاقة العام الدراسي الجديد".



ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع النائب مروان حمادة ، الذي لفت إلى أن اللقاء" يتواكب مع انطلاقة العام الدراسي ، وقد اطلعنا على الخطة التربوية للوزيرة وعلى الجهود المبذولة في الوزارة لدعم التعليم في المناطق كافة".



واجتمعت الوزيرة كذلك مع النائب جهاد الصمد وتناول البحث تأمين حاجات المدارس الرسمية في منطقته ، وتسهيل انطلاقة العام الدراسي .



ثم استقبلت الوزيرة كرامي سفير ألمانيا الجديد في لبنان توماس زاهنايسن في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان ، وتم البحث في التحضيرات لزيارة بعثة ألمانية إلى لبنان .