اقفال 3 مراكز تجميل مخالفة في قضاء صور

أقفل مراقب صحي، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، ثلاثة مراكز تجميل غير مرخّصة في البازورية وجل البحر العباسية وسلعا، لممارستها أعمالاً طبية من دون إشراف طبي.





وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة العامة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة، والتشدّد في تطبيق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة وسلامة المواطنين.